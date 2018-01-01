Відома українська модель розбилася в ДТП: лікарі борються за її життя
- Сьогодні, 06:14
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Українська модель Єлизавета Кузьменко та фотограф Наталія Кордан в Лос-Анджелесі потрапили в ДТП
У результаті аварії в окрузі Ферфакс у США, в якій постраждала українська модель Єлизавета Кузьменко та її подруга, було госпіталізовано шестеро людей.
Зараз Кузьменко перебуває у комі.
Винуватець ДТП спробував втекти з місця події.
Як повідомляє «CBS Los Angeles» з посиланням на коментар поліції Лос-Анджелеса, винуватець аварії був затриманий свідками.
Зі слів поліції, п’яний водій чорного позашляховика Mercedes в’їхав у таксі Uber Toyota Prius. В результаті зіткнення авто перевернулося на дах.
Попри це водій зміг вилізти з Mercedes та втекти, але його затримали.