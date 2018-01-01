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    Відома українська модель розбилася в ДТП: лікарі борються за її життя

    Українська модель Єлизавета Кузьменко та фотограф Наталія Кордан в Лос-Анджелесі потрапили в ДТП
    У результаті аварії в окрузі Ферфакс у США, в якій постраждала українська модель Єлизавета Кузьменко та її подруга, було госпіталізовано шестеро людей. Зараз Кузьменко перебуває у комі. Винуватець ДТП спробував втекти з місця події. Як повідомляє «CBS Los Angeles» з посиланням на коментар поліції Лос-Анджелеса, винуватець аварії був
    • Сьогодні, 06:14
    • Розсилка

    Українська модель Єлизавета Кузьменко та фотограф Наталія Кордан в Лос-Анджелесі потрапили в ДТП

    У результаті аварії в окрузі Ферфакс у США, в якій постраждала українська модель Єлизавета Кузьменко та її подруга, було госпіталізовано шестеро людей.

    Зараз Кузьменко перебуває у комі.

    Винуватець ДТП спробував втекти з місця події.

    Як повідомляє «CBS Los Angeles» з посиланням на коментар поліції Лос-Анджелеса, винуватець аварії був затриманий свідками.

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    Відома українська модель розбилася в ДТП: лікарі борються за її життя
    Відома українська модель розбилася в ДТП: лікарі борються за її життя

    Зі слів поліції, п’яний водій чорного позашляховика Mercedes в’їхав у таксі Uber Toyota Prius. В результаті зіткнення авто перевернулося на дах.

    Попри це водій зміг вилізти з Mercedes та втекти, але його затримали.

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