Відома українська модель розбилася в ДТП: лікарі борються за її життя

Українська модель Єлизавета Кузьменко та фотограф Наталія Кордан в Лос-Анджелесі потрапили в ДТП

У результаті аварії в окрузі Ферфакс у США, в якій постраждала українська модель Єлизавета Кузьменко та її подруга, було госпіталізовано шестеро людей. Зараз Кузьменко перебуває у комі. Винуватець ДТП спробував втекти з місця події. Як повідомляє «CBS Los Angeles» з посиланням на коментар поліції Лос-Анджелеса, винуватець аварії був



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Українська модель Єлизавета Кузьменко та фотограф Наталія Кордан в Лос-Анджелесі потрапили в ДТП

У результаті аварії в окрузі Ферфакс у США, в якій постраждала українська модель Єлизавета Кузьменко та її подруга, було госпіталізовано шестеро людей.

Зараз Кузьменко перебуває у комі.

Винуватець ДТП спробував втекти з місця події.

Як повідомляє «CBS Los Angeles» з посиланням на коментар поліції Лос-Анджелеса, винуватець аварії був затриманий свідками.

Зі слів поліції, п’яний водій чорного позашляховика Mercedes в’їхав у таксі Uber Toyota Prius. В результаті зіткнення авто перевернулося на дах.

Попри це водій зміг вилізти з Mercedes та втекти, але його затримали.