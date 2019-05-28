Відомий російський гуморист потрапив до «Чистилища» сайту «Миротворець»



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Актор і гуморист Михайло Галустян

Галустян потрапив до чорного списку за «свідоме порушення державного кордону України» і «незаконну комерційну діяльність» у Криму

Російського актора й гумориста Михайла Галустяна внесли до бази сайту «Миротворець». Про це свідчить інформація на ресурсі у розділі «Чистилище».

Так, до списку ворогів України Михайло Галустян потрапив через те, що він був у Криму після анексії, підтримує президента РФ Володимира Путіна і є учасником військово-патріотичному руху.

«Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення до Криму. Участь у пропагандистських заходах Росії проти України. Участь у спробах легалізації анексії АР Крим. Незаконна комерційна діяльність в анексованому Криму», - сказано в графі на сайті, де прописано звинувачення проти фігурантів бази.

Нагадаємо, раніше дружина президента України Олена Зеленська потрапила в «Чистилище» «Миротворця» за те, що 15 квітня 2014 року з її сторінки була поширена інформація російських пропагандистських ЗМІ: «Надсилайте через відео пересування українських військ. Гонорар 15 000 рублів».

За словами Олени Зеленської, тоді вона «не знала усіх технічних особливостей Facebook».