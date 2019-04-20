Дружина Зеленського обурена тим, як їй зіпсували день тиші



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Олена і Володимир Зеленський

Олена Зеленська після скандалу можливо «попрощається з Facebook»

Дружина кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олена пояснила репост повідомлення російського пропагандистського видання LifeNews на своїй сторінці у Facebook у 2014 році.

Як пояснила Олена Зеленська на своїй сторінці у соцмережі, тоді вона «не знала усіх технічних особливостей Facebook».

«День тиші? Для мене він виявився занадто гучним!», - прокоментувала скандал пані Зеленська.

«Чий пост я репостила, вже не згадаю. Когось з друзів...Не підозрювала, що робити перепост з обуренням діями російських пропагандистів не можна. Тому що ФБ може не показати підводку, а саме посилання - залишити...Не до цих знань було у ті дні. Ми всі були в шоці від того, що відбувалося в країні, що відібрали Крим, це не вкладалося у голові, було страшно, що починається війна», - написала вона.

Також Зеленська закликала відвідати її сторінку у Facebook, «подивитися, про що і що писала тоді, що репостила, над чим роздумувала» і додала, що цим повідомленням, можливо «і попрощається з Facebook».

Напередодні Олена Зеленська потрапила в «Чистилище» «Миротворця» за те, що 15 квітня 2014 року зі сторінки у Facebook, підписаної «Олена Зеленська», була поширена інформація російських пропагандистських ЗМІ: «Надсилайте через відео пересування українських військ. Гонорар 15 000 рублів».

Як стверджує «Миротворець», пізніше цей пост був видалений зі сторінки у Facebook.

Видання «Українська правда» повідомило, що Олена Зеленська у переписці з їхнім кореспондентом фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши «не сприяти розгону цієї «новини».