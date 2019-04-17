Відремонтований есмінець USS Fitzgerald (DDG 62) спустили на воду



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Після відновлювальних робіт на правому борту, які почалися в січні 2018 року, есмінець спустили на воду

Есмінець USS Fitzgerald був протаранений контейнеровозом в червні 2017 року

На судноверфі HII в місті Паскагула (штат Міссісіпі) тривають роботи із ремонту та відновлення есмінця USS Fitzgerald (DDG 62), який був протаранений контейнеровозом в червні 2017 року.

Після відновлювальних робіт на правому борту, які почалися в січні 2018 року, есмінець спустили на воду, повідомляє офіційний сайт ВМФ США.

На сьогодні судноверф відновлює бойову систему, системи командування і контролю, механічні і електричні складові, які були пошкоджені під час зіткнення.

В рамках ремонтних робіт есмінець USS Fitzgerald повернуть до попереднього рівня бойової готовності. Даний корабель до інциденту міг виконувати функції протиракетної оборони, збиваючи за допомогою перехоплювачів сімейства SM-3 балістичні ракети середнього радіуса дії.

Раніше повідомлялося, що американський авіаносець USS Abraham Lincoln (CVN-72) залишив порт Норфолк (штат Вірджинія) і відправився в трансєвразійське турне. Восени корабель має прибути до постійного порту базування Сан-Дієго (штат Каліфорнія).