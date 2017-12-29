Відсьогодні в Україні почали діяти пільги на ввезення електромобілів

За підрахунками експертів, нині в Україні їздить понад 4 тисячі електромобілів

Із 1 січня 2018 року нові та вживані електромобілі можна завозити в Україну з-за кордону без сплати акцизу та податку на додану вартість. Такий пільговий режим діятиме щонайменше протягом одного року, передає ВВС. Раніше Верховна Рада своїм відповідним рішенням здешевила ввезення в Україну електромобілів. Експерти прогнозують, що з



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За підрахунками експертів, нині в Україні їздить понад 4 тисячі електромобілів

Із 1 січня 2018 року нові та вживані електромобілі можна завозити в Україну з-за кордону без сплати акцизу та податку на додану вартість. Такий пільговий режим діятиме щонайменше протягом одного року, передає ВВС.

Раніше Верховна Рада своїм відповідним рішенням здешевила ввезення в Україну електромобілів. Експерти прогнозують, що з урахуванням усіх чинників купити електромобіль в Україні можна буде на 17-20% дешевше. Зазначено, що останні кілька років ринок електромобілів в Україні стрімко зростав, і експерти прогнозують, що пільги ще більше стимулюють купівлю екологічно чистих автівок.

За підрахунками експертів, нині в Україні їздить понад 4 тисячі електромобілів. Крім того, як повідомляється, із 1 січня 2018 року починається поступове зменшення ввізних мит на автомобілі з ЄС у межах угоди про вільну торгівлю. Цього року мита складатимуть від 5% до 7,3% у залежності від об'єму двигуна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 1 січня 2018 року набуло чинності обмеження швидкості руху транспорту до 50 кілометрів на годину в населених пунктах.