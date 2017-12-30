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    В Україні водії відсьогодні повинні їздити населеними пунктами не швидше 50 км/год

    Уряд зменшив максимально дозволену швидкість руху в населених пунктах до 50 з 60 км/год
    Кабінет міністрів України зменшує з 1 січня 2018 року максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів в населених пунктах до 50 км/год з 60 км/год. Про це йдеться в постанові Кабміну №883 від 10 листопада 2017 року, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр», яка набирає чинності з 1 січня 2018 року. «Уряд вніс зміни до
    • Сьогодні, 08:28
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    Уряд зменшив максимально дозволену швидкість руху в населених пунктах до 50 з 60 км/год

    Кабінет міністрів України зменшує з 1 січня 2018 року максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів в населених пунктах до 50 км/год з 60 км/год.

    Про це йдеться в постанові Кабміну №883 від 10 листопада 2017 року, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр», яка набирає чинності з 1 січня 2018 року.

    «Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху. Постановою зменшено максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах з 60 до 50 км/год. Це в свою чергу буде сприяти значному підвищенню рівня безпеки дорожнього руху та збереженню життя людей», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що на сьогоднішній день в більшості країн ЄС дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше 50 км/год, а в окремих пунктах - 30 км/год «Прийняття акта дозволить наблизити національне законодавство до законодавства Європейського Союзу», - йдеться в повідомленні. 

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