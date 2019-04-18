Відзавтра почне курсувати потяг з Дніпра до Перемишля
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Розсилка
Сьогодні квиток на потяг коштує 1814,32 грн
«Укрзалізниця» з 19 квітня запроваджує курсування безпересадкових вагонів сполученням Дніпро – Перемишль.
Про це повідомили сьогодні у прес-службі «Укрзалізниці».
Зазначається, що у графіку руху пасажирських поїздів на цей рік передбачено курсування двох безпересадкових вагонів Дніпро - Перемишль.
Безпересадкові купейні вагони Дніпро - Перемишль курсуватимуть з Дніпра з 19 квітня 2019 року в складі поїзда № 86/85 Новоолексіївка - Львів, перепричеплення на станції Львів до поїзда № 90/89 Львів - Перемишль.
Зворотно з Перемишля ці вагони курсуватимуть з 20 квітня 2019 року в складі поїзда № 35/36 Перемишль - Одеса з перепричепленням у Львові до поїзда № 70/69 Львів -
Як зазначили в «Укрзалізниці», вартість квитка буде залежати від курсу валюти в день його купівлі. Станом на сьогодні повна вартість проїзного документа - 1814,32 грн. Дитячий квиток коштує 1161,76 грн.
Квитки на призначену дату можна придбати в залізничних касах.