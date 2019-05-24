Вікторії Нуланд відмовили в російській візі



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Вікторія Нуланд числиться в списку осіб, яким заборонений в’їзд в Росію

Влада Росії відмовила у видачі візи екс-помічниці держсекретаря США у справах Європи і Євразії і колишньої офіційної представниці Держдепартаменту Вікторії Нуланд.

Про те, що Нуланд внесена в список осіб, яким заборонений в’їзд в країну, заявили в четвер, 23 травня, в МЗС РФ.

Цей реєстр Москва склала у відповідь на внесення низки російських чиновників в санкційні списки Вашингтона.

За інформацією газети «Комерсант», Нуланд запросила візу, оскільки збиралася брати участь в закритій міжнародній конференції в Москві. Дводенний захід, який завершився 21 травня, був організований Російською радою з міжнародних справ, Німецьким товариством зовнішньої політики і Школою перспективних міжнародних досліджень університету Джона Гопкінса.

У листопаді 2016 року російська влада заборонили в’їзд в країну колишньому послу США в Росії Майклу Макфолу. Про те, що він знаходиться в чорному списку, Макфол дізнався, коли запросив російську візу. За його словами, Кремль наклав на нього санкції через тісні зв’язки з Бараком Обамою, який в той час готувався покинути пост президента США.