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    Вікторії Нуланд відмовили в російській візі

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    Вікторії Нуланд відмовили в російській візі

    Вікторія Нуланд числиться в списку осіб, яким заборонений в’їзд в Росію

    Влада Росії відмовила у видачі візи екс-помічниці держсекретаря США у справах Європи і Євразії і колишньої офіційної представниці Держдепартаменту Вікторії Нуланд.

    Про те, що Нуланд внесена в список осіб, яким заборонений в’їзд в країну, заявили в четвер, 23 травня, в МЗС РФ.

    Цей реєстр Москва склала у відповідь на внесення низки російських чиновників в санкційні списки Вашингтона.

    За інформацією газети «Комерсант», Нуланд запросила візу, оскільки збиралася брати участь в закритій міжнародній конференції в Москві. Дводенний захід, який завершився 21 травня, був організований Російською радою з міжнародних справ, Німецьким товариством зовнішньої політики і Школою перспективних міжнародних досліджень університету Джона Гопкінса.

    У листопаді 2016 року російська влада заборонили в’їзд в країну колишньому послу США в Росії Майклу Макфолу. Про те, що він знаходиться в чорному списку, Макфол дізнався, коли запросив російську візу. За його словами, Кремль наклав на нього санкції через тісні зв’язки з Бараком Обамою, який в той час готувався покинути пост президента США. 

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