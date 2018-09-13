Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля Аляски



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Ту-95 переміщалися у супроводі російських винищувачів Су-35

Два винищувачі F-22 ВПС США 11 вересня здійснили перехоплення і супроводили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 в небі недалеко від узбережжя Аляски.

Про це повідомляє прес-служба Об'єднаного командування Повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

У заяві наголошується, що інцидент стався о 22.00 за місцевим часом 11 вересня. В NORAD додали, що перехоплення бомбардувальників було здійснене у міжнародному повітряному просторі недалеко від узбережжя Аляски.

Також в повідомленні говориться, що Ту-95 переміщалися у супроводі російських винищувачів Су-35. Як зазначили в командуванні, F-22 супроводжували російські літаки до тих пір, поки вони не покинули розпізнавальну зону ППО.

«Кордони США і Канади російськими літаками порушені не були», - уточнили в NORAD.

Нагадаємо, аналогічний інцидент стався біля узбережжя Аляски 7 вересня. Тоді американські винищувачі F-22 перехопили біля узбережжя Аляски два російських ядерних бомбардувальника ТУ-95.