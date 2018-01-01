Вінницькі ЗМІ: міністра Реву терміново доправили на лікуванні до Ізраїлю

Урядовець з Вінниці захворів на пневмонію

Міністр соціальної політики України Андрій Рева захворів на запалення легень. Про це з посиланням на джерела повідомляє видання «Інформаційна Вінниччина». За його даними, міністр захворів після Нового року. «Від недуги Рева лікувався у Вінницькій міській клінічній лікарні №2. Проте днями очільнику Міністерства стало гірше. З



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Урядовець з Вінниці захворів на пневмонію

Міністр соціальної політики України Андрій Рева захворів на запалення легень. Про це з посиланням на джерела повідомляє видання «Інформаційна Вінниччина».

За його даними, міністр захворів після Нового року.

«Від недуги Рева лікувався у Вінницькій міській клінічній лікарні №2. Проте днями очільнику Міністерства стало гірше. З ускладненнями від хвороби його повезли лікуватися до клініки в Ізраїль. Стан хворого наразі невідомий», - йдеться у повідомленні видання.

На жаль, зв'язатися з прес-секретарем Реви не вдалося.

До слова, раніше Андрій Рева обіймав посаду заступника мера Вінниці, а в квітні 2016 року йому довірили очолювати Міністерство соціальної політики України.

Два роки тому від пневмонії помер керівник поліції м. Вінниці Юрій Куций, якого лікували у вінницькій лікарні.