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    Вінницькі ЗМІ: міністра Реву терміново доправили на лікуванні до Ізраїлю

    Урядовець з Вінниці захворів на пневмонію
    Міністр соціальної політики України Андрій Рева захворів на запалення легень. Про це з посиланням на джерела повідомляє видання «Інформаційна Вінниччина». За його даними, міністр захворів після Нового року. «Від недуги Рева лікувався у Вінницькій міській клінічній лікарні №2. Проте днями очільнику Міністерства стало гірше. З
    • Сьогодні, 12:58
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    Урядовець з Вінниці захворів на пневмонію

    Міністр соціальної політики України Андрій Рева захворів на запалення легень. Про це з посиланням на джерела повідомляє видання «Інформаційна Вінниччина».

    За його даними, міністр захворів після Нового року.

    «Від недуги Рева лікувався у Вінницькій міській клінічній лікарні №2. Проте днями очільнику Міністерства стало гірше. З ускладненнями від хвороби його повезли лікуватися до клініки в Ізраїль. Стан хворого наразі невідомий», - йдеться у повідомленні видання.

    На жаль, зв'язатися з прес-секретарем Реви не вдалося.

    До слова, раніше Андрій Рева обіймав посаду заступника мера Вінниці, а в квітні 2016 року йому довірили очолювати Міністерство соціальної політики України.

    Два роки тому від пневмонії помер керівник поліції м. Вінниці Юрій Куций, якого лікували у вінницькій лікарні.

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