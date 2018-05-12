Вірменія офіційно отримала новий уряд

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Постійний представник Вірменії в ООН Зограб Мнацаканян став главою МЗС

Президент Вірменії Армен Саркісян в суботу підписав укази про призначення нових міністрів у складі очолюваного Ніколом Пашиняном уряду. Цими указами уряд повністю сформовано.

Про це повідомляється на сайті президента Вірменії.

За даними прес-служби президента Вірменії, депутат парламенту, член раніше очолюваної Пашиняном опозиційної фракції «Елк» Мане Танділян призначена міністром праці і з соціальних питань. Колишній заступник міністра фінансів Атом Джанджугазян призначений міністром фінансів. Член опозиційної фракції «Елк» Артак Зейналян призначений міністром юстиції. Міністром охорони здоров’я призначений Армен Торосян.

Артур Хачатрян призначений міністром сільського господарства. Левон Варданян – міністром спорту і у справах молоді. Колишній глава Мінспорту Грачья Ростомян очолив МНС. Міністром енергетичних інфраструктур і природних ресурсів призначений Артур Григорян. Міністром культури – Ліліт Макунц. Колишній міністр охорони природи, член партії «Дашнакцутюн» Арцвік Мінасян призначений міністром економічного розвитку і інвестицій. Міністром охорони природи призначений Ерік Григорян.

Міністром транспорту, зв’язку та інформаційних технологій призначений Ашот Акопян. Міністром діаспори призначений Мхітар Айрапетян. Сурен Папікян призначений міністром територіального управління і розвитку. Міністром освіти і науки призначений Араік Арутюнян. Давид Тоноян очолив Міноборони. Постійний представник республіки в ООН Зограб Мнацаканян став главою МЗС.

Також президент Вірменії в суботу підписав указ про затвердження Мгера Григоряна на посаді віце-прем’єра республіки. Григорян є головою правління вірменського «Ардшінбанка».