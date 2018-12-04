Виробники автомобілів із ФРН зібралися на переговори в Білому домі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідно до правил ЄС, право вести переговори із США щодо питань торгівлі має лише Єврокомісія

Керівники компаній Volkswagen, Daimler та BMW мають намір у вівторок провести в Білому домі переговори із представниками адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє ресурс EU Observer.

Візит представників провідних виробників автомобілів в ФРН до Вашингтону для переговорів із американською стороною викликав питання всередині ЄС. Відповідно до правил ЄС, лише Європейська комісія має право вести офіційні переговори із іншими державами та інтеграційними блоками щодо режиму торгівлі. Про це Трампу неодноразово нагадували лідери окремих країн ЄС, в тому числі німецький канцлер Ангела Меркель.

До цього американський президент неодноразово звинувачував німецький автопром в тому, що його продукція є причиною дефіциту торгівлі США із ФРН. Окрім того, Трамп декілька разів погрожував запровадити мита в розмірі 20% на всі автомобілі із країн ЄС.

Дані заяви були причиною паніки серед виробників автомобілів в ФРН.