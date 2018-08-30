Віталій Ковальчук очолив передвиборчий штаб Порошенка - ЗМІ



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Віталій Ковальчук

Наразі Ковальчук не прокоментував питання щодо його призначення головою передвиборчого штабу

Головою передвиборчого штабу Петра Порошенка, який буде займатися організацією його майбутньої президентської кампанії, став Віталій Ковальчук — перший заступник голови Адміністрації президента.

Про це повідомляють одразу два співрозмовники Громадського у керівництві АП.

За їх словами, у середині серпня президент провів закриту нараду з учасниками штабу, на якій представив Ковальчука як його керівника.

«Ковальчук буде займатись організаційними питаннями як на центральному рівні, так і на місцях, натомість Ігор Гринів (народний депутат від БПП — ред.) буде керівником кампанії. Він відповідає за стратегію, а також змістовне наповнення», — сказав співрозмовник Громадського. Водночас він підкреслив, що процес формування штабу та розподілення обов’язків між його членами триває.

Віталій Ковальчук не прокоментував питання щодо його призначення головою передвиборчого штабу. Натомість Ігор Гринів у середині серпня в інтерв’ю виданню «Главком» підтвердив, що буде керівником виборчої кампанії Порошенка.

«Кампанія вступила в ту стадію, яка вже вимагає формування стратегії і визначення керівника. В цій ролі останній тиждень я починаю себе почувати», — сказав Гринів.

Віталій Ковальчук та Ігор Гринів займали аналогічні посади під час президентської кампанії Петра Порошенка у 2014 році. Тоді Ковальчук також відповідав за організаційні питання, натомість Гринів придумав передвиборчий лозунг «Жити по-новому».

Аналогічні функції вони виконували і у штабі БПП під час парламентських виборів 2014 року. Натомість на місцевих виборах-2015 передвиборчий штаб партії президента очолював народний депутат Ігор Кононенко, а за змістовне наповнення кампанії відповідала народна депутатка Вікторія Сюмар.

Зимою 2018 року ЗМІ поширили інформацію про те, що керівником виборчого штабу Порошенко буде секретар ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов. Згодом він спростував цю інформацію.