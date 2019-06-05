Вітренко хоче йти на вибори і просить допомоги у Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Вітренко хоче йти на дострокові вибори до парламенту

Вітренко позивається до суду щодо реєстрації своєї партії

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко до Міністерства юстиції України щодо внесення змін до статуту партії.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Суд просять визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту, яка, на думку позивача, полягає у створенні штучних перешкод для проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до відомостей про партію», – йдеться в повідомленні.

За даними суду, позивач просить зобов’язати державного реєстратора здійснити реєстрацію змін до даних про Прогресивну соціалістичну партію в частині статуту, програми та складу керівних органів.

«Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі», – вказали в суді.

Водночас на сайті партії Вітренко розміщене звернення до президента Володимира Зеленського з проханням забезпечити «доступ до правосуддя для участі в дострокових парламентських виборах».

«З боку Міністерства юстиції України щодо ПСПУ проводиться політика дискримінації і політичних репресій з метою недопущення нашої партії до участі в будь-яких виборчих кампаніях», – йдеться у зверненні.

У Мін’юсті таких закидів Вітренко і її партії наразі не коментували.

Сайт Міністерства юстиції повідомляє, що Прогресивна соціалістична партія України, керівником якої вказана Наталія Вітренко, є в списку зареєстрованих у встановленому законом порядку політичних партій станом на 1 січня 2019 року. Дата реєстрації – 9 липня 1996 року.