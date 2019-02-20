Війська у Венесуелі перебувають в бойовій готовності через гуманітарну допомогу зі США



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Як заявив міністр оборони Владімір Падріно, венесуельська армія буде захищати «територіальну цілісність» країни

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо висунув до уряду Мадуро вимогу не чинити перешкод поставкам гуманітарної допомоги із США

Армія Венесуели приведена в бойову готовність через анонсовані раніше поставки гуманітарної допомоги із США.

У вівторок, 19 лютого, були повністю перекриті кордони з острівними автономіями Аруба, Бонайре та Кюрасао, які перебувають під юрисдикцією Нідерландів.

Як заявив міністр оборони Владімір Падріно, венесуельська армія буде захищати «територіальну цілісність» країни.

Раніше тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо висунув до уряду Мадуро вимогу не чинити перешкод поставкам гуманітарної допомоги із США. Він також анонсував проведення 23 лютого акцій протесту та закликав своїх прибічників допомогти доставити до Венесуели з Колумбії гуманітарний вантаж.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро, у свою чергу, 18 лютого заявив, що Венесуела очікує на 300 тонн гуманітарних товарів з Росії. Мадуро повідомив, що його уряд «з гідністю оплатив» ці товари, і вони будуть «легально» доставлені до Венесуели. Він додав, що допомогу країні надають Росія, Китай, Туреччина, інші держави, а також ООН.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 18 лютого в своїй промові наголосив, що представникам військових кіл Венесуели слід «працювати в напрямку демократії» або ж готуватися «втратити все, що вони мають».

Джерело: DW