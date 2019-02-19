Трамп пригрозив венесуельським військовим через підтримку режиму Мадуро



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Президент США Дональд Трамп

США знають, де венесуельські військові та їх родини переховують свої гроші по світу, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп 18 лютого в своїй промові наголосив, що представникам військових кіл Венесуели слід «працювати в напрямку демократії» або ж готуватися «втратити все, що вони мають».

Про це повідомляє Reuters із посиланням на виступ Дональда Трампа у Флоридському міжнародному університеті.

«Сполучені Штати Америки знають, де венесуельські військові та їх родини переховують свої гроші по світу. Силовики та військові мають слухати президента Гуайдо та дозволити гуманітарній допомозі прибути до Венесуели. Якщо вони не працюватимуть в напрямку демократії, то можуть втратити усе, що мають», - заявив Трамп.

Напередодні дипломатів Європарламенту вигнали з Венесуели.

Нагадаємо, на початку лютого Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС. При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом. Також до Італії приєдналася Словаччина.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.