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    Військові льотчики виконали фігури вищого пілотажу: захоплюючі фото

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    Військові льотчики виконали фігури вищого пілотажу: захоплюючі фото

    Льотний склад бригади вдосконалював майстерність в техніці пілотування

    У 831 бригаді тактичної авіації Повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних сил України відбулись планові льотні зміни на літаках-винищувачах Су-27. Про це інформує Міноборони.

    Відповідно до плану бойової підготовки, льотний склад бригади вдосконалював майстерність в техніці пілотування, навігації та бойового застосування. Серед іншого були відпрацьовані фігури вищого пілотажу, до виконання яких допущені лише найдосвідченіші льотчики, сказано у повідомленні.

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    Військові льотчики виконали фігури вищого пілотажу: захоплюючі фото
    Військові льотчики виконали фігури вищого пілотажу: захоплюючі фото
    Військові льотчики виконали фігури вищого пілотажу: захоплюючі фото
    Військові льотчики виконали фігури вищого пілотажу: захоплюючі фото
    Військові льотчики виконали фігури вищого пілотажу: захоплюючі фото
    Військові льотчики виконали фігури вищого пілотажу: захоплюючі фото
    Військові льотчики виконали фігури вищого пілотажу: захоплюючі фото
    Військові льотчики виконали фігури вищого пілотажу: захоплюючі фото

    Молодий льотний склад під керівництвом інструкторів приступив до чергового етапу підготовки, під час якого виконує нові та складніші польотні завдання за вправами курсу бойової підготовки.

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