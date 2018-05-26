Військові льотчики виконали фігури вищого пілотажу: захоплюючі фото
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Льотний склад бригади вдосконалював майстерність в техніці пілотування
У 831 бригаді тактичної авіації Повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних сил України відбулись планові льотні зміни на літаках-винищувачах Су-27. Про це інформує Міноборони.
Відповідно до плану бойової підготовки, льотний склад бригади вдосконалював майстерність в техніці пілотування, навігації та бойового застосування. Серед іншого були відпрацьовані фігури вищого пілотажу, до виконання яких допущені лише найдосвідченіші льотчики, сказано у повідомленні.
Молодий льотний склад під керівництвом інструкторів приступив до чергового етапу підготовки, під час якого виконує нові та складніші польотні завдання за вправами курсу бойової підготовки.