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    Військові на Донбасі провели тренування танкових екіпажів

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    Військові на Донбасі провели тренування танкових екіпажів

    Військові тренування проходять у зоні Операції Об'єднаних сил

    У зоні проведення Операції Об’єднаних сил зараз проходять тренування танкових екіпажів.

    Про це повідомляє прес-центр ООС.

    «На полігонах в районі проведення Операції Об’єднаних сил тривають тренування танкових екіпажів, які знаходяться в районах відведення», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, цього разу для тактикоспеціальних навчань із танковим підрозділом було застосовано нестандартний підхід, який полягав у тому, що підлеглі лише в загальних рисах знали, що їх очікує попереду. Тож командирам та екіпажам довелось постійно вести розвідку, з ходу приймати рішення та реагувати на постійну зміну обстановки.

    Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський, який на місці перевірив дії танкового резерву, переконався у професійних навичках підлеглих та їх навичках діяти однією командою під час складних моментів бою чи внаслідок виникнення позаштатних ситуацій.

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