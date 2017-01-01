Військові затримали біля російського кордону авто з невідомими сумішами

В автомобілі правоохоронці виявили вантаж мішків з сухою сумішшю, попередньо лікарських засобів

Учора ввечері військовослужбовці мобільного підрозділу Сумського загону спільно з оперативними співробітниками Держприкордонслужби запобігли незаконному переміщенню через кордон товарів невідомого походження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. У ході реалізації завчасно отриманої оперативниками прикордонного відомства інформації про можливу



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В автомобілі правоохоронці виявили вантаж мішків з сухою сумішшю, попередньо лікарських засобів

Учора ввечері військовослужбовці мобільного підрозділу Сумського загону спільно з оперативними співробітниками Держприкордонслужби запобігли незаконному переміщенню через кордон товарів невідомого походження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У ході реалізації завчасно отриманої оперативниками прикордонного відомства інформації про можливу протиправну діяльність, прикордонний наряд неподалік від держкордону, в районі н.п. Високе, зупинив автомобіль «ГАЗель» української реєстрації. Керував автомобілем наш співвітчизник, який не мав при собі жодних документів, що посвідчують особу, а також документів на транспортний засіб.

В автомобілі правоохоронці виявили вантаж мішків з сухою сумішшю, попередньо лікарських засобів, та пластикові бочки з рідиною невідомого походження. Документів на виявлений товар чоловік також не мав. Охоронці кордону в ході відпрацювання зворотного сліду, безпосередньо на лінії кордону, виявили ознаки перевантаження товару через кордон з території Росії на територію України.

Наразі автомобіль, номери якого були від іншого авто, разом з вантажем доставлені до прикордонного підрозділу, які встановленим порядком будуть передані працівникам фіскальної служби. Походження товару встановить відповідна експертиза. На водія, особу якого встановлено, складені адміністративні матеріали. Прикордонники здійснюють перевірочні заходи.