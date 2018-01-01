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    Влада Ірану розблокувала доступ до месенджера Telegram

    Іран все ж залишає обмеження на використання інтернету та соціальних мереж
    У суботу, 13 січня, в Ірані влада прийняла рішення зняти обмеження на додаток Telegram. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на державне інформаційне агентство IRNA. «Інформоване джерело повідомило, що фільтрація Messenger Telegram була припинена, і він (додаток, - ред.) використовується користувачами», - йдеться в
    • Сьогодні, 04:27
    • Розсилка

    Іран все ж залишає обмеження на використання інтернету та соціальних мереж

    У суботу, 13 січня, в Ірані влада прийняла рішення зняти обмеження на додаток Telegram.

    Про це повідомляє Reuters, посилаючись на державне інформаційне агентство IRNA.

    «Інформоване джерело повідомило, що фільтрація Messenger Telegram була припинена, і він (додаток, - ред.) використовується користувачами», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначає агентство, Іран продовжує вводити обмеження на використання інтернету та соціальних мереж, а Facebook і Twitter як і раніше блокуються.

    Як відомо, Іран сколихнули акції протесту.

    Раніше повідомлялося, що з початку акцій протесту в Ірані було затримано щонайменше 90 учнів вишів.

    Масштаби протестів зменшилися після того, як влада Ірану заблокувала доступ до провідних соціальних мереж і мереж спілкування, таких, як Telegram, Instagram або Facebook Messenger.

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