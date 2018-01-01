Влада Ірану розблокувала доступ до месенджера Telegram

Іран все ж залишає обмеження на використання інтернету та соціальних мереж

У суботу, 13 січня, в Ірані влада прийняла рішення зняти обмеження на додаток Telegram. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на державне інформаційне агентство IRNA. «Інформоване джерело повідомило, що фільтрація Messenger Telegram була припинена, і він (додаток, - ред.) використовується користувачами», - йдеться в



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Іран все ж залишає обмеження на використання інтернету та соціальних мереж

У суботу, 13 січня, в Ірані влада прийняла рішення зняти обмеження на додаток Telegram.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на державне інформаційне агентство IRNA.

«Інформоване джерело повідомило, що фільтрація Messenger Telegram була припинена, і він (додаток, - ред.) використовується користувачами», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає агентство, Іран продовжує вводити обмеження на використання інтернету та соціальних мереж, а Facebook і Twitter як і раніше блокуються.

Як відомо, Іран сколихнули акції протесту.

Раніше повідомлялося, що з початку акцій протесту в Ірані було затримано щонайменше 90 учнів вишів.

Масштаби протестів зменшилися після того, як влада Ірану заблокувала доступ до провідних соціальних мереж і мереж спілкування, таких, як Telegram, Instagram або Facebook Messenger.