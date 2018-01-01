Влада Ізраїлю попередила африканських біженців про депортацію

Ізраїль хоче депортувати чоловіків без дітей, які прибули з Еритреї та Судану

Влада Ізраїлю планує депортацію від 15 до 20 тисяч біженців з Еритреї та Судану. Про це повідомляє DW. «Ізраїль у неділю, 4 лютого, заявив, що починає підготовку до депортації біженців, які прибули з африканських країн. Ідеться про чоловіків без дітей, які прибули з Еритреї та Судану, - це близько 15-20 тисяч осіб із загалом 40 тисяч



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Ізраїль хоче депортувати чоловіків без дітей, які прибули з Еритреї та Судану

Влада Ізраїлю планує депортацію від 15 до 20 тисяч біженців з Еритреї та Судану. Про це повідомляє DW.

«Ізраїль у неділю, 4 лютого, заявив, що починає підготовку до депортації біженців, які прибули з африканських країн. Ідеться про чоловіків без дітей, які прибули з Еритреї та Судану, - це близько 15-20 тисяч осіб із загалом 40 тисяч вихідців із цих країн, які перебувають в Ізраїлі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ті, хто належить до цієї категорії, має добровільно покинути країну протягом 60 днів. У такому випадку уряд надає квиток на літак, допомогу в отриманні документів та грант (приблизно 2900 євро).

Після 60 днів цю суму буде скорочено, і всіх, хто не відправиться додому добровільно, можуть затримати та депортувати примусово. Окрім того, Ізраїль до кінця березня планує закрити табір для біженців Холот у пустелі Негев.

Водночас, як пише інформагенція KNA, представники ізраїльської пенітенціарної системи заявляють про брак місць в ізраїльських тюрмах для тисяч біженців, які можуть спробувати залишитися в Ізраїлі нелегально.