Влада Москви погодила марш пам’яті Нємцова

Акція пройде 25 лютого за маршрутом від Страсного бульвару до проспекту Сахарова

Міська рада Москви погодила заявку на проведення маршу пам'яті вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова. Акція пройде 25 лютого за маршрутом від Страсного бульвару до проспекту Сахарова, повідомив член руху «Солідарність» Ілля Яшин. Організатори очікують, що на ходу прийде до 30 тисяч людей. Минулого року влада Росії дозволила



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Народний меморіал пам'яті Бориса Нємцова на місці його вбивства - Великому Москворецькому мосту

Акція пройде 25 лютого за маршрутом від Страсного бульвару до проспекту Сахарова

Міська рада Москви погодила заявку на проведення маршу пам'яті вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Акція пройде 25 лютого за маршрутом від Страсного бульвару до проспекту Сахарова, повідомив член руху «Солідарність» Ілля Яшин.

Організатори очікують, що на ходу прийде до 30 тисяч людей.

Минулого року влада Росії дозволила акцію, але запропонувала організаторам альтернативний маршрут – бульварами від Пушкінської площі до проспекту Сахарова, як і за рік до цього. Марш відбувся, а деякі його учасники після завершення офіційної частини ходи вирушили до місця вбивства політика.

Бориса Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту неподалік Кремля 27 лютого 2015 року. Вирок у справі про його вбивство винесли в липні минулого року. Обвинувачених у виконанні вбивства політика засудили на терміни від11 до 20 років позбавлення волі. Замовник злочину досі не встановлений.