Власник DCH Ярославський розрахувався з Evraz'ом за покупку рудника «Суха Балка»



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Олександр Ярославський

Як випливає зі звітності Evraz, DCH Ярославського здійснила вдалу покупку іншого активу російської групи в Україні - «Дніпровського металургійного заводу» (ДМЗ)

Група DCH Group Олександра Ярославського завершила виконання фінансових зобов'язань перед Evraz в рамках угоди з купівлі гірничо-збагачувального комбінату «Суха Балка». Про це Evraz повідомив в своєму фінансовому звіті.

Як випливає з документа, DCH Group здійснила останні платежі в розмірі $15 млн за ГЗК «Суха Балка» і $3 млн дивідендів в рамках угоди на загальну суму $109 млн.

Як випливає зі звітності Evraz, DCH Ярославського здійснила вдалу покупку іншого активу російської групи в Україні - «Дніпровського металургійного заводу» (ДМЗ). Спочатку мова йшла про вартість цього активу близько $106 млн, але остаточна сума операції з продажу 97,73% акцій ДМЗ українському бізнесменові склала $35 млн.

DCH Group Ярославського - одна з найбільших українських бізнес-груп з більш ніж 20-річною історією, яка дуже динамічно розвивається. Група реалізувала велику кількість успішних інвестиційних проектів в пріоритетних сферах її інтересів - фінанси, промисловість, девелопмент, транспорт і ін.

Зокрема, у фінансовому секторі Ярославський успішно і фактично з «нуля» розвинув УкрСибБанк, який потім продав міжнародній групі BNP Paribas Goup. Нещодавно група DCH придбала одну з найбільших українських страхових компаній ІНГО.

Інвестиційна історія в індустріальному секторі включає розвиток Північного ГЗК і черкаського «Азоту», придбання і посткризову реабілітацію «Харківського тракторного заводу», покупку рудника «Суха Балка» і «Дніпровського металургійного заводу», відомого як «Петрівка». Серед інших успішних інвестиційних проектів Ярославського - участь в акціонерному капіталі, розвиток і подальший продаж міжнародним інвесторам найбільшого національного оператора мобільного зв'язку Kyivstar.

Засновник, власник і президент DCH Олександр Ярославський - один з найбільш відомих українських бізнесменів, інвестиції якого тільки в економіку Харківського регіону становлять понад $1 млрд. У тому числі в ролі генерального інвестора Євро-2012 він вклав понад $300 млн у створення і розвиток об'єктів міської та спортивної інфраструктури Харкова перед проведенням Євро-2012 (аеропорт, стадіон, перший в місті luxury-готель, супутні об'єкти спортивної інфраструктури).

Джерело: Українські новини