Власник готелю в Чехії через свою підтримку України отримує численні погрози



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Власник готелю Brioni Boutique відмовлявся поселяти громадян Росії без письмової заяви з засудженням анексії Криму

Після кількох повідомлень, в яких йшлося про погрози фізичної розправи та підпалу готелю, Томаш Крчмарж звернувся до поліції

Після рішення Конституційного суду Чехії власник чеського готелю Brioni Boutique, який відмовився поселяти громадян Росії через анексію Криму, отримує численні погрози.

Про це підприємець розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.

Зазначається, що повідомлення з погрозами Томашу Крчмаржу присилають через соціальні мережі росіяни і чехи, які підтримують позицію Москви.

Після кількох повідомлень, в яких йшлося про погрози фізичної розправи над власником та ймовірного підпалу готелю, Томаш Крчмарж звернувся до поліції.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд Чехії вирішив, що в діях готелю в місті Остраві, який відмовлявся поселяти громадян Росії без письмової заяви з засудженням анексії Криму, не було дискримінації.

Конституційний суд встановив, що про дискримінацію могло б ітися, якби клієнтів відмовлялися поселяти з мотивів ненависті, очевидного свавілля чи з приниженням гідності.

У справі ж із готелем Brioni в центрі Острави йшлося про безпосереднє і емоційне висловлення політичної позиції його власника на однозначне порушення міжнародного права, яким була анексія Криму Росією, і ця позиція збігається з зовнішньою політикою Чехії і політикою міжнародних організацій.