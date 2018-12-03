Внаслідок авіаудару США вбито командира афганських талібів



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Рух «Талібан» охарактеризував смерть мулли Манана як «велику втрату»

На півдні Афганістану в результаті авіаудару, нанесеного США, був вбитий польовий командир афганських талібів - мулла Абдул Манан.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на повстанську групу та афганських і американських чиновників.

Рух «Талібан» охарактеризував смерть мулли Манана як «велику втрату», і водночас заявив, що це не вплине на діяльність групи.

«Рух «Талібан» має розглянути можливість активізації мирних переговорів, а не боротьби», - заявила в свою чергу, представник сил США в Афганістані Дебра Річардсон, підтвердивши, що мулла Манан був вбитий.

Вона підкреслила: «У них (талібів – ред.) будуть проблеми з посиленням боротьби, коли їх бійці і лідери знаходяться під постійною загрозою нападу. Мирні переговори - єдине рішення».

Зазначається, що Манан організував компанію повстанців із захоплення більшої частини провінції Гільменд. Він також вважався ключовою фігурою у формуванні спецназу талібів - «Червоного підрозділу», яке здійснювало смертоносні вилазки в різних районах Афганістану.

Джерело: Інтерфакс-Україна