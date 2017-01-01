Внаслідок невдалого пуску ракети в столиці Ємену загинули 10 людей

Ракета в впала в густонаселеному районі столиці Ємену Сані

У столиці Ємену Сані в результаті невдалого запуску ракети хуситами загинула сім'я з 10 людей. Про це телеканалу Sky News Arabia повідомило джерело в уряді. Як зазначив співрозмовник ЗМІ, ракету запущено з парку «Фара Ленд», і вона впала в густонаселеному районі міста. Як відомо, хусити періодично запускають ракети в



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Фото ілюстративне

Ракета в впала в густонаселеному районі столиці Ємену Сані

У столиці Ємену Сані в результаті невдалого запуску ракети хуситами загинула сім'я з 10 людей. Про це телеканалу Sky News Arabia повідомило джерело в уряді.

Як зазначив співрозмовник ЗМІ, ракету запущено з парку «Фара Ленд», і вона впала в густонаселеному районі міста.

Як відомо, хусити періодично запускають ракети в бік Саудівської Аравії. Так, 19 грудня 2017 року саудівська система ПРО збила ракету, яка була спрямована на Ер-Ріяд. Представники повстанців-хуситів заявили про те, що їх ціллю був королівський палац Аль-Ямама, де в цей час проходило засідання керівництва Саудівської Аравії.

Раніше саудівські збройні сили перехоплювали балістичні ракети запущені із Ємену 4 і 30 листопада.