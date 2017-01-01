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    Внаслідок невдалого пуску ракети в столиці Ємену загинули 10 людей

    Ракета в впала в густонаселеному районі столиці Ємену Сані
    У столиці Ємену Сані в результаті невдалого запуску ракети хуситами загинула сім'я з 10 людей. Про це телеканалу Sky News Arabia повідомило джерело в уряді. Як зазначив співрозмовник ЗМІ, ракету запущено з парку «Фара Ленд», і вона впала в густонаселеному районі міста. Як відомо, хусити періодично запускають ракети в
    • Сьогодні, 03:26
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    Фото ілюстративне
    Фото ілюстративне

    Ракета в впала в густонаселеному районі столиці Ємену Сані

    У столиці Ємену Сані в результаті невдалого запуску ракети хуситами загинула сім'я з 10 людей. Про це телеканалу Sky News Arabia повідомило джерело в уряді.

    Як зазначив співрозмовник ЗМІ, ракету запущено з парку «Фара Ленд», і вона впала в густонаселеному районі міста.

    Як відомо, хусити періодично запускають ракети в бік Саудівської Аравії. Так, 19 грудня 2017 року саудівська система ПРО збила ракету, яка була спрямована на Ер-Ріяд. Представники повстанців-хуситів заявили про те, що їх ціллю був королівський палац Аль-Ямама, де в цей час проходило засідання керівництва Саудівської Аравії.

    Раніше саудівські збройні сили перехоплювали балістичні ракети запущені із Ємену 4 і 30 листопада.

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