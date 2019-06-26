Внаслідок вибуху у будинку у Відні українці не постраждали – консул



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У Відні стався потужний вибух у п’ятиповерховому житловому будинку

За попередніми даними від поліції Відня, українців немає серед постраждалих під час вибуху в будинку на Прессгассе»

Під час вибуху у житловому будинку у Відні громадяни України не постраждали.

Про це «Укрінформу» повідомила консул посольства України в Республіці Австрія Мирослава Зінкевич.

«За попередніми даними від поліції Відня, українців немає серед постраждалих під час вибуху в будинку на Прессгассе», - сказала вона.

Нагадаємо, у середу неподалік від центральної частини Відня стався потужний вибух у п’ятиповерховому житловому будинку, який в результаті частково було зруйновано. Впало декілька перекриттів поверхів, у сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило шибки.

За даними поліції, постраждали близько 10 осіб, четверо з яких отримали важкі травми. Водночас, на місці події працюють рятувальники, які не виключають, щоб під завалами можуть знаходиться щонайменше двоє людей.

Попередня версія поліції – вибух стався через витік побутового газу в одній з квартир.