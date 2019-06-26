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    Внаслідок вибуху у будинку у Відні українці не постраждали – консул

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    У&nbsp;Відні&nbsp;стався потужний вибух у п&rsquo;ятиповерховому житловому будинку - Внаслідок вибуху у будинку у Відні українці не постраждали – консул
    У Відні стався потужний вибух у п’ятиповерховому житловому будинку

    За попередніми даними від поліції Відня, українців немає серед постраждалих під час вибуху в будинку на Прессгассе»

    Під час вибуху у житловому будинку у Відні громадяни України не постраждали. 

    Про це «Укрінформу» повідомила консул посольства України в Республіці Австрія Мирослава Зінкевич. 

    «За попередніми даними від поліції Відня, українців немає серед постраждалих під час вибуху в будинку на Прессгассе», - сказала вона. 

    Нагадаємо, у середу неподалік від центральної частини Відня стався потужний вибух у п’ятиповерховому житловому будинку, який в результаті частково було зруйновано. Впало декілька перекриттів поверхів, у сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило шибки. 

    За даними поліції, постраждали близько 10 осіб, четверо з яких отримали важкі травми. Водночас, на місці події працюють рятувальники, які не виключають, щоб під завалами можуть знаходиться щонайменше двоє людей. 

    Попередня версія поліції – вибух стався через витік побутового газу в одній з квартир.

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