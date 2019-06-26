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    У світі

    У житловому будинку у Відні прогримів вибух, 10 людей постраждали

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    <p>Причиною вибуху міг стати витік газу</p> - У житловому будинку у Відні прогримів вибух, 10 людей постраждали

    Причиною вибуху міг стати витік газу

    Вибухова хвиля була відчутна на кількох сусідніх вулицях

    У столиці Австрії - Відні - стався сильний вибух у житловому п'ятиповерховому будинку.

    Про це повідомляють австрійські ЗМІ.

    Внаслідок вибуху на вулиці Прессгассе в четвертому районі Відня будівля частково обвалилася з лицьового боку. Вибухова хвиля була відчутна на кількох сусідніх вулицях. У прилеглих будинках повибивало шибки у вікнах.

    Представник пожежно-рятувальної служби розповів, що в результаті події поранення отримали 10 осіб.

    У зруйнованому будинку можуть до сих пір перебувати люди. На місці працюють спеціальні служби.

    Сусідні вулиці оточено поліцією. За версією пожежників, причиною вибуху міг стати витік газу.

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