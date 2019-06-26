У житловому будинку у Відні прогримів вибух, 10 людей постраждали



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Причиною вибуху міг стати витік газу

Вибухова хвиля була відчутна на кількох сусідніх вулицях

У столиці Австрії - Відні - стався сильний вибух у житловому п'ятиповерховому будинку.

Про це повідомляють австрійські ЗМІ.

Внаслідок вибуху на вулиці Прессгассе в четвертому районі Відня будівля частково обвалилася з лицьового боку. Вибухова хвиля була відчутна на кількох сусідніх вулицях. У прилеглих будинках повибивало шибки у вікнах.

Представник пожежно-рятувальної служби розповів, що в результаті події поранення отримали 10 осіб.

У зруйнованому будинку можуть до сих пір перебувати люди. На місці працюють спеціальні служби.

Сусідні вулиці оточено поліцією. За версією пожежників, причиною вибуху міг стати витік газу.