У житловому будинку у Відні прогримів вибух, 10 людей постраждали
Причиною вибуху міг стати витік газу
Вибухова хвиля була відчутна на кількох сусідніх вулицях
У столиці Австрії - Відні - стався сильний вибух у житловому п'ятиповерховому будинку.
Про це повідомляють австрійські ЗМІ.
Внаслідок вибуху на вулиці Прессгассе в четвертому районі Відня будівля частково обвалилася з лицьового боку. Вибухова хвиля була відчутна на кількох сусідніх вулицях. У прилеглих будинках повибивало шибки у вікнах.
Представник пожежно-рятувальної служби розповів, що в результаті події поранення отримали 10 осіб.
У зруйнованому будинку можуть до сих пір перебувати люди. На місці працюють спеціальні служби.
Сусідні вулиці оточено поліцією. За версією пожежників, причиною вибуху міг стати витік газу.