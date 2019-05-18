Вночі центр Кропивницького перетворився на річку



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Центр Кропивницького перетворився на річку Фото із соцмереж

Водою залило головну вулицю обласного центру

Внаслідок сильної зливи центр Кропивницького перетворився на суцільну річку. Потік види на якийсь час зупинив рух по вулиці Велика Перспективна. Відео опублікували у соцмережах мешканці обласного центру.

«Байдарка!» - чутно вигуки на відео, опублікованого у соцмережі Facebook. Нагадаємо, в ніч з п'ятниці на суботу в Кропивницькому була злива.

Як повідомляв «Главком» раніше, складні погодні умови спостерігаються в останні три дні насамперед у центральноукраїнських містах.