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    Vodafone розпочав ремонт мереж у «сірій зоні» на Донбасі

    Vodafone обіцяє відновити зв'язок на окупованих територіях найближчим часом
    Ремонтні роботи з усунення пошкоджень волоконно-оптичного кабелю розпочалися на Донбасі Про це повідомляє прес-служба українського мобільного оператора Vodafone. Зазначається, що робота буде продовжена і завтра. «Про відновлення зв'язку проінформуємо додатково», - йдеться у повідомленні. Як відомо, мобільний оператор
    • Сьогодні, 12:17
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    Vodafone обіцяє відновити зв'язок на окупованих територіях найближчим часом

    Ремонтні роботи з усунення пошкоджень волоконно-оптичного кабелю розпочалися на Донбасі

    Про це повідомляє прес-служба українського мобільного оператора Vodafone.

    Зазначається, що робота буде продовжена і завтра.

    «Про відновлення зв'язку проінформуємо додатково», - йдеться у повідомленні.

    Як відомо, мобільний оператор «Vodafone-Україна» 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

    Пізніше в компанії «Vodafone-Україна» заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

    За даними оператора, зараз більше третини обладнання «Vodafone-Україна» на непідконтрольній Україні території - у неробочому стані.

    Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої «ДНР» щодо компанії «Vodafone-Україна».

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