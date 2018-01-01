Vodafone розпочав ремонт мереж у «сірій зоні» на Донбасі
- Сьогодні, 12:17
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Vodafone обіцяє відновити зв'язок на окупованих територіях найближчим часом
Ремонтні роботи з усунення пошкоджень волоконно-оптичного кабелю розпочалися на Донбасі
Про це повідомляє прес-служба українського мобільного оператора Vodafone.
Зазначається, що робота буде продовжена і завтра.
«Про відновлення зв'язку проінформуємо додатково», - йдеться у повідомленні.
Як відомо, мобільний оператор «Vodafone-Україна» 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.
Пізніше в компанії «Vodafone-Україна» заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.
За даними оператора, зараз більше третини обладнання «Vodafone-Україна» на непідконтрольній Україні території - у неробочому стані.
Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої «ДНР» щодо компанії «Vodafone-Україна».