Vodafone завтра планує відновити зв'язок на окупованих територіях
- Сьогодні, 19:09
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За повідомленням технічного персоналу оператора, зв'язок зник в результаті ушкодження волоконно-оптичної лінії зв'язку в зоні проведення АТО
Ремонтні роботи по відновленню пошкодженого обладнання компанії «Vodafone-Україна» почалися, мобільний зв'язок в ОРДЛО може бути відновлена в четвер, 18 січня.
Про це повідомив директор з корпоративного управління і контролю «Vodafone-Україна» Олег Проживальський на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
«Сьогодні (17 січня – ред.) за сприяння ОБСЄ вогонь було припинено на два дні і розпочалися ремонтні роботи. Ми сподіваємося, що завтра до обіду зв'язок буде відновлений», - сказав він, повідомивши, що мобільним зв'язком Vodafone користуються майже два мільйони громадян України, які залишилися на непідконтрольній території.
Як відомо, мобільний оператор «Vodafone-Україна» 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.
Пізніше в компанії «Vodafone-Україна» заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.
За даними оператора, зараз більше третини обладнання «Vodafone-Україна» на непідконтрольній Україні території - у неробочому стані.
Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої «ДНР» щодо компанії «Vodafone-Україна».