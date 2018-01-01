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    Vodafone завтра планує відновити зв'язок на окупованих територіях

    За повідомленням технічного персоналу оператора, зв'язок зник в результаті ушкодження волоконно-оптичної лінії зв'язку в зоні проведення АТО
    Ремонтні роботи по відновленню пошкодженого обладнання компанії «Vodafone-Україна» почалися, мобільний зв'язок в ОРДЛО може бути відновлена в четвер, 18 січня. Про це повідомив директор з корпоративного управління і контролю «Vodafone-Україна» Олег Проживальський на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини,
    • Сьогодні, 19:09
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    За повідомленням технічного персоналу оператора, зв'язок зник в результаті ушкодження волоконно-оптичної лінії зв'язку в зоні проведення АТО

    Ремонтні роботи по відновленню пошкодженого обладнання компанії «Vodafone-Україна» почалися, мобільний зв'язок в ОРДЛО може бути відновлена в четвер, 18 січня.

    Про це повідомив директор з корпоративного управління і контролю «Vodafone-Україна» Олег Проживальський на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

    «Сьогодні (17 січня – ред.) за сприяння ОБСЄ вогонь було припинено на два дні і розпочалися ремонтні роботи. Ми сподіваємося, що завтра до обіду зв'язок буде відновлений», - сказав він, повідомивши, що мобільним зв'язком Vodafone користуються майже два мільйони громадян України, які залишилися на непідконтрольній території.

    Як відомо, мобільний оператор «Vodafone-Україна» 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

    Пізніше в компанії «Vodafone-Україна» заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

    За даними оператора, зараз більше третини обладнання «Vodafone-Україна» на непідконтрольній Україні території - у неробочому стані.

    Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої «ДНР» щодо компанії «Vodafone-Україна».

     

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