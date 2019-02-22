Водій тролейбуса у Дніпрі втратив свідомість за кермом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тролейбус врятували від падіння бетонні огорожі Фото: dp.informator.ua

Машина почала котитися з моста і серед пасажирів почалася паніка

У п'ятницю, 22 лютого, водієві тролейбуса в Дніпрі запаморочилося і він втратив керування над транспортним засобом. В результаті машина з пасажирами почала котитися з моста, повідомляє «Інформатор».

Інцидент стався близько 13:10 на Мануйлівському проспекті. Під час заїзду на міст тролейбус раптово почав котитися назад. У пасажирів, які знаходилися в салоні, почалася паніка. Вони не розуміли, що трапилося і чому водій вирішив здати назад.

Кондуктор тролейбуса побачила, що водій зомлів - він нерухомо лежав на кермі. Однак жінка довгий час не могла відкрити двері в кабіну.

В результаті тролейбус скотився вниз, а від падіння його врятували бетонні огорожі.

Прибулі за викликом медики почали робити водієві штучну вентиляцію легенів.

Зазначається, що з пасажирів ніхто не постраждав. Співробітники Дніпровського електротранспорту з'ясовують деталі події.

Нагадаємо, 18 лютого на столичній Борщагівці сталася ДТП. Пасажирський автобус маршруту №90, під час маневру на перехресті вулиць Якуба Коласа та Гната Юри, в'їхав у кіоски.