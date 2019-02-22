  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Водій тролейбуса у Дніпрі втратив свідомість за кермом

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">Тролейбус врятували від падіння бетонні огорожі</div> - Водій тролейбуса у Дніпрі втратив свідомість за кермом
    Тролейбус врятували від падіння бетонні огорожі
    Фото: dp.informator.ua

    Машина почала котитися з моста і серед пасажирів почалася паніка

    У п'ятницю, 22 лютого, водієві тролейбуса в Дніпрі запаморочилося і він втратив керування над транспортним засобом. В результаті машина з пасажирами почала котитися з моста, повідомляє «Інформатор». 

    Інцидент стався близько 13:10 на Мануйлівському проспекті. Під час заїзду на міст тролейбус раптово почав котитися назад. У пасажирів, які знаходилися в салоні, почалася паніка. Вони не розуміли, що трапилося і чому водій вирішив здати назад. 

    Кондуктор тролейбуса побачила, що водій зомлів - він нерухомо лежав на кермі. Однак жінка довгий час не могла відкрити двері в кабіну. 

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Водій тролейбуса у Дніпрі втратив свідомість за кермом
    Водій тролейбуса у Дніпрі втратив свідомість за кермом
    Водій тролейбуса у Дніпрі втратив свідомість за кермом
    Водій тролейбуса у Дніпрі втратив свідомість за кермом
    Водій тролейбуса у Дніпрі втратив свідомість за кермом

    В результаті тролейбус скотився вниз, а від падіння його врятували бетонні огорожі. 

    Прибулі за викликом медики почали робити водієві штучну вентиляцію легенів. 

    Зазначається, що з пасажирів ніхто не постраждав. Співробітники Дніпровського електротранспорту з'ясовують деталі події.

    Нагадаємо, 18 лютого на столичній Борщагівці сталася ДТП. Пасажирський автобус маршруту №90, під час маневру на перехресті вулиць Якуба Коласа та Гната Юри, в'їхав у кіоски.

    Читайте також
    здоров'я громадський транспорт Дніпро водій хвороби транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ