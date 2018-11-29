Воєнний стан не вплине на проведення приватизації «Центренерго»
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Фонд держмайна продовжує приймати заявки від охочих приватизувати «Центренерго»
Голова Фонду державного майна України повідомив, що запровадження воєнного стану в 10 областях України ніяк не вплине на проведення приватизації 78% акцій державного Центренерго, а також проведення «малої» приватизації через систему «Prozorro.Продажі».
«Запровадження воєнного стану ніяк не відобразиться на процедурі приватизації як великої, так і малої, у той же час інвестор буде враховувати відповідний факт», — повідомив Трубаров.
За його словами, наразі Фонд держмайна продовжує приймати заявки від охочих приватизувати Центренерго.
Після цього, учасники мають сплатити гарантований внесок.
Продаж пакету акцій «Центренерго» призначений на 11:00 13 грудня 2018 року. Конкурс відбудеться тільки в разі прийняття в ньому участі не менше двох потенційних покупців. Стартова вартість 78,3% акцій «Центренерго» становить 5,984 млрд гривень.
До складу «Центренерго» входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область), Трипільське (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7660 МВт - це близько 14% від загальної потужності електростанцій України.