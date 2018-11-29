Воєнний стан не вплине на проведення приватизації «Центренерго»



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«Центренерго» є одним з найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі країни і єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією

Фонд держмайна продовжує приймати заявки від охочих приватизувати «Центренерго»

Голова Фонду державного майна України повідомив, що запровадження воєнного стану в 10 областях України ніяк не вплине на проведення приватизації 78% акцій державного Центренерго, а також проведення «малої» приватизації через систему «Prozorro.Продажі».

«Запровадження воєнного стану ніяк не відобразиться на процедурі приватизації як великої, так і малої, у той же час інвестор буде враховувати відповідний факт», — повідомив Трубаров.

За його словами, наразі Фонд держмайна продовжує приймати заявки від охочих приватизувати Центренерго.

Після цього, учасники мають сплатити гарантований внесок.

Продаж пакету акцій «Центренерго» призначений на 11:00 13 грудня 2018 року. Конкурс відбудеться тільки в разі прийняття в ньому участі не менше двох потенційних покупців. Стартова вартість 78,3% акцій «Центренерго» становить 5,984 млрд гривень.

До складу «Центренерго» входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область), Трипільське (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7660 МВт - це близько 14% від загальної потужності електростанцій України.