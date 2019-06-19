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    Волкер готовий працювати з урядом РФ заради миру на Донбасі

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    Волкер готовий працювати з урядом РФ заради миру на Донбасі

    Волкер підкреслив, що Росія повинна бути готовою до серйозної роботи

    Спецпредставник США по Україні Курт Волкер під час виступу в конгресі заявив, що готовий зустрітися зі своїми російськими колегами.

    Про це Волкер заявив на слуханнях на тему «П’ять років після Революції гідності: прогрес України, зловмисна діяльність Росії».

    «Я би хотів зустрітися з російськими колегами в найближчому майбутньому, але не знаю зараз, яку форму прийме [подібна зустріч]», - заявив Волкер.

    Він зазначив, що готовий працювати з російським урядом заради припинення бойових дій на Донбасі.

    «Ми готові працювати з російським урядом заради припинення бойових дій і реалізації Мінських угод. Я звернувся до мого колеги, щоб підкреслити, що є можливість працювати разом, щоб принести мир в Україну, але Росія повинна бути готовою до серйозної роботи», - зазначив Волкер.

    Раніше повідомлялося, що радник з національної безпеки Білого дому Джон Болтон провів зустрічзі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, під час якої обговорив ситуацію в Україні.

    «Обрання президентом Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі - ключового кроку поліпшення відносин між США і Росією», - зазначив Болтон.

    Росія США Курт Волкер
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