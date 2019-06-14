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    Болтон: обрання Зеленського створює нову можливість для миру на Донбасі

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    Курт Волкер та Джон Болтон обговорили ситуацію в Україні - Болтон: обрання Зеленського створює нову можливість для миру на Донбасі
    Курт Волкер та Джон Болтон обговорили ситуацію в Україні

    Мир на Донбасі - ключовий крок поліпшення відносин між США і Росією

    Обрання президентом України Володимира Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі.

    Про це написав у Twitter радник з національної безпеки Білого дому Джон Болтон.

    Він повідомив, що провів зустріч з спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, в ході якої обговорив ситуацію в Україні.

    «Обрання президентом Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі - ключового кроку поліпшення відносин між США і Росією», - зазначив Болтон.

    Також він підкреслив, що вкрай важливо, щоб Росія внесла свій вклад і прийняла серйозну участь у врегулюванні конфлікту.

    Нагадаємо, візит президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч із Дональдом Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, які мають відбутися 21 липня.

    До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 червня вперше проведе зустріч в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським.

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