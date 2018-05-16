Волкер розкрив брехню Кремля, розказавши про свої розмови з росіянами Донбасу

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Фото: «Голос Америки»

Спецпредставник США в справах Україні піддав сумніву кремлівську риторику

Спецпредставник США в справах України Курт Волкер заявив, що російськомовні мешканці Донбасу, з якими він зустрічався, хочуть, щоб Донбас повернули Україні, і запанував мир – що повністю суперечить кремлівській риториці.

Про це Волкер розповів в інтерв’ю «Голосу Америки» під час свого перебування на сході України.

«Цікаво, що вони всі (місцеві мешканці. – Ред.) спілкувались російською. Це, очевидно, етнічні росіяни. Всі проживають тут і всі говорять, що найважливіше – це мир і, що територію необхідно повернути Україні. Вони про це дуже чітко заявляли», - підкреслив Волкер.

Він зазначив, що заяви російської влади стосовно того, що «російськомовне населення налаштоване проти України, відчуває загрозу, що це - етнічний конфлікт», є неправдивими. «Все це, очевидно, не так», - заявив спецпредставник США в справах України.

Нагадаємо, 14 травня Волкер розпочав свій сьомий за останні вісім місяців візит до України.