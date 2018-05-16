  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Волкер розкрив брехню Кремля, розказавши про свої розмови з росіянами Донбасу

    • Розсилка
    Фото: «Голос Америки»

    Спецпредставник США в справах Україні піддав сумніву кремлівську риторику

    Спецпредставник США в справах України Курт Волкер заявив, що російськомовні мешканці Донбасу, з якими він зустрічався, хочуть, щоб Донбас повернули Україні, і запанував мир – що повністю суперечить кремлівській риториці.

    Про це Волкер розповів в інтерв’ю «Голосу Америки» під час свого перебування на сході України.

    «Цікаво, що вони всі (місцеві мешканці. – Ред.) спілкувались російською. Це, очевидно, етнічні росіяни. Всі проживають тут і всі говорять, що найважливіше – це мир і, що територію необхідно повернути Україні. Вони про це дуже чітко заявляли», - підкреслив Волкер.

    Він зазначив, що заяви російської влади стосовно того, що «російськомовне населення налаштоване проти України, відчуває загрозу, що це - етнічний конфлікт», є неправдивими. «Все це, очевидно, не так», - заявив спецпредставник США в справах України.

    Нагадаємо, 14 травня Волкер розпочав свій сьомий за останні вісім місяців візит до України.

    Росія бойовики на Донбасі Донбас США Україна Курт Волкер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ