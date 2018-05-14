Курт Волкер прибув на Донбас
- Сьогодні, 18:55
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Як очікується, Волкер оголосить про додаткову фінансову допомогу для Донбасу
Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер сьогодні, 14 травня 2018 року, прибув на Донбас. Про це повідомляє «Голос Америки» у Twitter.
«Спеціальний представник США Курт Волкер щойно прибув на Донбас», - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, візит Волкера в Україну минулого тижня анонсував президент України Петро Порошенко. У ході візиту на Донбас, як очікується,
Спеціальний представник США @SpecRepUkraine щойно прибув на Донбас. Команда Голосу Америки з ним щоб пролити світло на гуманітарну кризу та наслідки війни спричинені російською агресією.— Голоc Амepики (@chastime) 14 травня 2018 р.
Волкер оголосить про додаткову фінансову допомогу потерпілому від російської агресії регіону. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпредставнику Державного департаменту США з питань України Курту Волкеру продовжили мандат і розширили повноваження. Як зазначалося, Волкер буде мати не тільки повноваження щодо ситуації на Донбасі, він буде мати широкі повноваження по Україні в цілому.