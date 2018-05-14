Курт Волкер прибув на Донбас

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Курт Волкер на Донбасі

Як очікується, Волкер оголосить про додаткову фінансову допомогу для Донбасу

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер сьогодні, 14 травня 2018 року, прибув на Донбас. Про це повідомляє «Голос Америки» у Twitter.

«Спеціальний представник США Курт Волкер щойно прибув на Донбас», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, візит Волкера в Україну минулого тижня анонсував президент України Петро Порошенко. У ході візиту на Донбас, як очікується,

Спеціальний представник США @SpecRepUkraine щойно прибув на Донбас. Команда Голосу Америки з ним щоб пролити світло на гуманітарну кризу та наслідки війни спричинені російською агресією. — Голоc Амepики (@chastime) 14 травня 2018 р.

Волкер оголосить про додаткову фінансову допомогу потерпілому від російської агресії регіону. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпредставнику Державного департаменту США з питань України Курту Волкеру продовжили мандат і розширили повноваження. Як зазначалося, Волкер буде мати не тільки повноваження щодо ситуації на Донбасі, він буде мати широкі повноваження по Україні в цілому.