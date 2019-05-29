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    Волкер: США готові надати Україні летальну зброю для самозахисту

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    Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер - Волкер: США готові надати Україні летальну зброю для самозахисту
    Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер

    Україна, як і кожна інша країна у світі, має право на самозахист, заявив Волкер

    США готові надавати Україні летальну зброю для самозахисту як в межах ухваленого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель самою Україною.

    Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

    «Україна, як і кожна інша країна у світі, має право на самозахист. Це право записано у статуті ООН. З якоїсь причини попередня адміністрація ухвалила рішення не допомагати Україні збільшити її можливості щодо самозахисту, щонайменше в питанні оборонної летальної зброї. Це обмеження було знято. І США готові співпрацювати з Україною, так само, як з іншими країнами у світі, допомагаючи їм задовольнити свої законні потреби щодо захисту», – зауважив Курт Волкер.

    Він зазначив, що США виділили Україні відповідне фінансування, що уможливило постачання засобів протитанкової оборони та антиснайперських систем. І надалі США готові постачати зброю, яку потребує Україна для самозахисту і в рамках фінансування, ухваленого Конгресом, і в рамках закупівель зброї самою Україною.

    Волкер наголосив, що це було б нормально і в інших умовах, але в умовах, коли «Україна піддається щоденним нападам, це є особливо важливо».

    «Україні життєво необхідно посилити обороноздатність, щоб не допустити подальшу втрату територій, щоб втримати лінію зіткнення та, сподіваємося, створити умови для того, щоб провести мирні переговори», – пояснив Волкер позицію США.

    Нагадаємо, Волкер також заявив, що Україна виконала свою частину Мінських угод і подальше просування мінського процесу зараз залежить від Росії.

    Джерело: Радіо Свобода

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