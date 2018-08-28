Волкер у вересні приїде в Україну



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Курт Волкер восени відвідає Україну

У посольстві США не вказали точну дату візиту спеціального представника Держдепартаменту у справах України Курта Волкера

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер у вересні здійснить візит до України.

Про це повідомили у посольстві США.

«Спеціальний представник США у справах України, посол Курт Волкер відвідає конференцію YES у вересні (конференція «Ялтинська європейська стратегія»)», - сказали в посольстві.

При цьому співрозмовник агентства не вказав точну дату візиту Волкера, а також не поінформували про графік зустрічей з українськими посадовцями.

На сайті конференції YES повідомляється, що цього року захід відбудеться 13-15 вересня.

Нагадаємо, Волкер розповів, коли Україна зможе застосувати Javelin проти російських військ.



Джерело: УНІАН