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    Волкер у вересні приїде в Україну

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    <p>Курт Волкер восени відвідає Україну</p> - Волкер у вересні приїде в Україну

    Курт Волкер восени відвідає Україну

    У посольстві США не вказали точну дату візиту спеціального представника Держдепартаменту у справах України Курта Волкера

    Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер у вересні здійснить візит до України.

    Про це повідомили у посольстві США.

    «Спеціальний представник США у справах України, посол Курт Волкер відвідає конференцію YES у вересні (конференція «Ялтинська європейська стратегія»)», - сказали в посольстві.

    При цьому співрозмовник агентства не вказав точну дату візиту Волкера, а також не поінформували про графік зустрічей з українськими посадовцями.

    На сайті конференції YES повідомляється, що цього року захід відбудеться 13-15 вересня.

    Нагадаємо, Волкер розповів, коли Україна зможе застосувати Javelin проти російських військ.

    Джерело: УНІАН

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