Волкер у вересні приїде в Україну
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Курт Волкер восени відвідає Україну
У посольстві США не вказали точну дату візиту спеціального представника Держдепартаменту у справах України Курта Волкера
Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер у вересні здійснить візит до України.
Про це повідомили у посольстві США.
«Спеціальний представник США у справах України, посол Курт Волкер відвідає конференцію YES у вересні (конференція «Ялтинська європейська стратегія»)», - сказали в посольстві.
При цьому співрозмовник агентства не вказав точну дату візиту Волкера, а також не поінформували про графік зустрічей з українськими посадовцями.
На сайті конференції YES повідомляється, що цього року захід відбудеться 13-15 вересня.
Нагадаємо, Волкер розповів, коли Україна зможе застосувати Javelin проти російських військ.
Джерело: УНІАН