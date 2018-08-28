Волкер розповів, коли Україна зможе застосувати Javelin проти російських військ



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Американський ПТРК Javelin

Курт Волкер спрогнозував, якою далі буде ситуація на Донбасі

Американський ПТРК Javelin Україна буде використовувати в тому випадку, якщо Росія піде у танкове наступ.

Про це заявив в інтерв'ю «Голосу Америки» спецпредставник США Курт Волкер.

Він нагадав, що передані Україні американські ПТРК є оборонним озброєнням.

«Якщо Росія почне танковий наступ - так (можна застосовувати Javelin. - ред.). Саме для цього ця зброя. Це - оборонна зброя проти танкового наступу», - сказав Волкер.

У той же час він упевнений, що Росія не піде на такі заходи і надалі підтримуватиме конфлікт у низькій інтенсивності - стрілецька зброя і міномети будуть основним подразником.

«Думаю, що також, що насильство низької інтенсивності триватиме з використанням мінометів, снайперів, бомб і мін. Думаю, це частина вже відомого нам циклу - час від часу йде ескалація, а потім тиша. Це було під час Нормандського формату», - підкреслив американський дипломат.

Раніше український посол в США пояснив, чому Javelin краще купувати, аніж отримувати в подарунок.