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    Волкер розповів, коли Україна зможе застосувати Javelin проти російських військ

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    Американський ПТРК&nbsp;Javelin&nbsp; - Волкер розповів, коли Україна зможе застосувати Javelin проти російських військ
    Американський ПТРК Javelin 

    Курт Волкер спрогнозував, якою далі буде ситуація на Донбасі

    Американський ПТРК Javelin Україна буде використовувати в тому випадку, якщо Росія піде у танкове наступ.

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    Про це заявив в інтерв'ю «Голосу Америки» спецпредставник США Курт Волкер.

    Він нагадав, що передані Україні американські ПТРК є оборонним озброєнням.

    «Якщо Росія почне танковий наступ - так (можна застосовувати Javelin. - ред.). Саме для цього ця зброя. Це - оборонна зброя проти танкового наступу», - сказав Волкер.

    У той же час він упевнений, що Росія не піде на такі заходи і надалі підтримуватиме конфлікт у низькій інтенсивності - стрілецька зброя і міномети будуть основним подразником.

    «Думаю, що також, що насильство низької інтенсивності триватиме з використанням мінометів, снайперів, бомб і мін. Думаю, це частина вже відомого нам циклу - час від часу йде ескалація, а потім тиша. Це було під час Нормандського формату», - підкреслив американський дипломат.

    Раніше український посол в США пояснив, чому Javelin краще купувати, аніж отримувати в подарунок.

    Читайте матеріал: Посол України у США Валерій Чалий: Javelin краще купувати, аніж отримувати як допомогу
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