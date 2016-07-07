Волкер вважає, що миротворчі сили ООН «перешкоджають появі вакууму» на Донбасі

Миротворчі сили ООН є засобом для подальшого переходу до виконання Мінських угод, зазначив Волкер

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що відведення зброї на Донбасі та поява там миротворчої місії ООН мають бути одночасно. Про це він сказав на прес-конференції за підсумками зустрічі Ради міністрів країн ОБСЄ у Відні. «Я думаю вони повинні бути одночасно. Я не думаю, що у вас буде час, коли Росія залишить Донбас і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курт Волкер

Миротворчі сили ООН є засобом для подальшого переходу до виконання Мінських угод, зазначив Волкер

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що відведення зброї на Донбасі та поява там миротворчої місії ООН мають бути одночасно.

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками зустрічі Ради міністрів країн ОБСЄ у Відні.

«Я думаю вони повинні бути одночасно. Я не думаю, що у вас буде час, коли Росія залишить Донбас і тоді не буде нічого. Але це залежить від рішення у цій справі, яке ще не було прийняте», — сказав Волкер.

На його думку, миротворчі сили «перешкоджають появі вакууму».

«Якщо Росія виведе свої сили, а сепаратисти більше не будуть контролювати територію (окупованого Донбасу – ред.), то ви матимете вакуум доти, доки там не буде контроль України. Таким чином миротворчі сили є засобом запобігання вакууму та подальшого переходу до виконання Мінських угод», — відзначив спецпредставник США.

Як відомо, зараз Волкер перебуває у Відні на засіданні Ради міністрів ОБСЄ. 7 грудня відбулася зустріч Волкера з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Раніше Волкер тричі зустрічався з помічником президента Росії Владиславом Сурковим і обговорював питання врегулювання конфлікту на сході України.

Остання зустріч із Сурковими була не дуже результативно, Волкер навіть назвав її кроком назад. Йшлося, зокрема, про спрямування миротворчої місії ООН на Донбас, окупований проросійськими бойовиками.

Джерело: Громадське