Клімкін у Відні зустрівся з Волкером

Раніше Волкер тричі зустрічався з помічником президента Росії Владиславом Сурковим

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Відні зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером. Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter. «Важлива і тепла зустріч з Куртом Волкером на полях Ради міністрів ОБСЄ», – зазначила вона. Інших подробиць ні Беца, ні сам



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Павло Клімкін і Курт Волкер у Відні

Раніше Волкер тричі зустрічався з помічником президента Росії Владиславом Сурковим

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Відні зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером.

Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

«Важлива і тепла зустріч з Куртом Волкером на полях Ради міністрів ОБСЄ», – зазначила вона.

Інших подробиць ні Беца, ні сам Клімкін поки не написали.

Раніше Волкер тричі зустрічався з помічником президента Росії Владиславом Сурковим і обговорював питання врегулювання конфлікту на сході України.

Остання зустріч із Сурковими була не дуже результативно, Волкер навіть назвав її кроком назад. Йшлося, зокрема, про спрямування миротворчої місії ООН на Донбас, окупований проросійськими бойовиками.