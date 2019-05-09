Волкер запевнив українців у повній підтримці США
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Спецпредставник США заявив, що тільки українці можуть вирішувати своє майбутнє
Спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер заявив, що український народ має повну підтримку з боку Сполучених Штатів.
Про це Волкер написав в Twitter.
Волкер повідомив, що Сполучені Штати не можуть і не будуть обговорювати права українського народу.
«Тільки українці можуть вирішувати про своє майбутнє, і вони чітко вирішили, що хочуть свій суверенітет, свою територію та бути частиною євроатлантичних структур», - заявив спецпредставник Держдепу.
Також Волкер додав, що українці мають повну підтримку Сполучених Штатів.
Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер не виключає можливості введення Вашингтоном нового пакету санкцій через указ президента Російської Федерації Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій Донбасу.