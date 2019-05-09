Волкер не виключає нових санкцій щодо РФ



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США можуть ввести нові санкції проти РФ через видачу російських паспортів жителям ОРДЛО

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер не виключає можливості введення Вашингтоном нового пакету санкцій через указ президента Російської Федерації Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це він заявив в інтерв'ю Російській службі BBC.

«За останні кілька років США ввели проти Росії вже багато різноманітних санкцій: через анексію Криму, яка відбулася п'ять років тому, через невиконання Росією Мінських домовленостей щодо Донбасу, через захоплення українських моряків у Керченській протоці, через замах на Скрипаля в Солсбері. Я нічого не виключаю і надалі», - зазначив він.

Водночас Волкер додав, що наразі жодних рішень з цього приводу Вашингтон не ухвалював.

Тим не менше, за його словами, США стурбовані ситуацією, що склалася, та розглядають рішення російського президента як «провокацію, яка точно суперечить плану реінтеграції цих територій назад в Україну, як сказано в Мінських угодах».

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.