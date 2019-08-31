Volkswagen виплатить своїм американським клієнтам майже $100 мільйонів



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VW визнали, що на кілька мільйонів проданих у світі автомобілів було встановлено неякісне програмне забезпечення

Німецький автомобільний концерн Volkswagen (VW) виплатить своїм клієнтам у США компенсації через помилкові дані про витрату палива.

Йдеться про близько 98 тисяч автомобілів марок Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, випущених з 2013 по 2017 роки, передає DW.

За даними американського Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), на частині автомобілів цих марок було встановлено програмне забезпечення, яке дозволяло на випробувальних стендах занижувати показники витрати бензину, а також вмісту речовин у вихлопних газах.

Концерн погодився виплатити клієнтам у Сполучених Штатах від 5,4 до 24,3 долара за кожен місяць володіння моделлю зі списку. Загальна сума компенсацій становить близько 96,5 млн доларів (у перерахунку - 87,6 млн євро).

В результаті ініційованих владою Сполучених Штатів у вересні 2015 року розслідувань VW змушений був визнати, що на кілька мільйонів проданих у світі автомобілів було встановлено програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

«Дизельгейт» викликав масове відкликання продукції VW з ринку для усунення технічних фальсифікацій. Концерн досяг угоди з владою США про штрафні та компенсаційні виплати на загальну суму понад 18 мільярдів доларів у рамках врегулювання скандалу.