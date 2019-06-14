Волонтери з Полтавщини обурились на рішення Зеленського висунути Анастасію Ляшенко по округу № 148



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Анастасія Ляшенко не підтримувала діючого президента до його перемоги, - стверджують волонтери

Активісти пов’язують Анастасію Ляшенко із Партією регіонів і впевнені, що кандидатка «непрохідна по округу»

У соціальній мережі Facebook з’явилось два відеозвернення полтавських волонтерів команди Володимира Зеленського із незгодою обрання кандидатом від політичної партії «Слуга народу» по мажоритарному округу № 148 Анастасії Ляшенко.

Активісти, офіційні спостерігачі цьогорічних президентських виборів на виборчому окрузі № 148 (м.Лубни, м.Хорол, СМТ Оржиці та прилеглі райони), заявили, що обурені рішенням політичної партії, адже пов’язують Анастасію Ляшенко із Партією регіонів і впевнені, що кандидатка «непрохідна по округу».

«[Ляшенко, - ред.] є засновником і головним редактором газети «Спільна справа», яка з першого дня створення працювала як піар-інструмент ексдепутата, члена партії Відродження Володимира Пилипенка. У 2012–2013 роках активно брала участь в агітаціях за Партію регіонів і її піар-супроводі», — стверджують волонтери у своєму зверненні.

За їх інформацією, Анастасія Ляшенко не підтримувала діючого президента до його перемоги, що характеризує її як непорядного кандидата: «Напередодні виборів президента України опублікувала у соціальній мережі Фейсбук пост(«Немає за кого голосувати, один барига, інший клоун, я поїхала на картошку»), зазначену публікацію згодом видалила», — заявив член лубенської волонтерської команди Зеленського Вячеслав Плескачов.

За кілька годин відеозвернення набрало понад 3 тис. переглядів, представники партії «Слуга народу» наразі не прокоментували позицію своїх волонтерів.

На сьогодні офіційне підтвердження висування Анастасії Ляшенко від партії «Слуга народу» відсутнє.