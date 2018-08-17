«Волонтерку» Путіна Одновол засудили до умовного терміну



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Олена Одновол

Одновол була довіреною особою кандидата в Президенти Російської Федерації Путіна

Російські ЗМІ пишуть про те, що «довірену особу Путіна» росіянку Олену Одновол, яку у квітні на Херсонщині затримала СБУ, засудили до умовного терміну і вже завтра мають звільнити із СІЗО.

Як пише видання «ТАСС», цю інформацію журналістам підтвердила російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Вона стверджує, що мала ввечері 16 серпня розмову відносно Одновол зі своєю українською колегою Людмилою Денісовою.

«Тільки що розмовляла по телефону з Людмилою Денисовою. Вона повідомила, що сьогодні щодо Олени Одновол винесено судове рішення про засудження її на 3 роки умовно, завтра вона буде звільнена з СІЗО», – заявила Москалькова.

Як розповіла Москалькова зі слів Денісової, Одновол нібито признала свою вину.

23 квітня СБУ затримала уродженку Херсонщини Олену Одновол, що була довіреною особою кандидата в Президенти Російської Федерації Володимира Путіна. Під час незаконних виборів президента РФ на території окупованого Криму вона незаконно проводила збір підписів на підтримку Путіна. Одновол була членом пропутінської організації «Волонтери перемоги».



