«Вони хочуть повернути Крим!» Розшифрована стенограма зустрічей Клінтона з Єльциним



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Єльцин і Клінтон

Президент США радив колишньому президенту Росії більше їсти

У США минулого тижня були розсекречені стенограми і замітки із зустрічей Білла Клінтона з Борисом Єльциним. «Деякі з них демонструють, наскільки американо-російські відносини визначаються тими, хто править в Кремлі та Білому домі. Деякі демонструють, що ці відносини з їх проблемами сильніше будь-яких двох людей», - пише BuzzFeed.

В одному з документів йдеться про вибори 1996 року. «Єльцин намагався пояснити Клінтону, наскільки згубним для російських реформ буде повернення в Росію комунізму. Клінтон у відповідь сказав, що йому треба більше їсти, і тоді Єльцин почав говорити про свій раціон», - пише видання. «Я помітив, що ви схудли. Вам потрібно щось їсти», - сказав Клінтон.

Єльцин намагався переконати Клінтона, що комуністи «все знищать», і сказав: «Вони хочуть повернути Крим». «На свою виборчу кампанію Єльцин просив для Росії кредит на 2,5 млрд доларів. Клінтон заявив, що звернеться до МВФ», - йдеться у статті.

Кампанія позначилася на Єльцина, але Клінтон йому сказав, що той чудово виглядав, коли танцював з дівчатами з музичного гурту. «Мене розчаровує, що для мене під час моєї кампанії ніхто не влаштовує подібних заходів», - додав він. Коли прийшов час для кампанії Клінтона, Єльцин заявив, що буде за нього вболівати, і обіцяв, що Росія не буде втручатися у вибори.

«У 1997 році на саміті в Гельсінкі Єльцин хоча б в одному проявив схожість з Путіним. Він висловив занепокоєння з приводу розширення НАТО, що включає колишні радянські республіки, такі як Україна», - йдеться у статті.

Перебуваючи в Денвері, російський президент казав, що схуд. «Мій костюм не став трохи більше? Тут дечого не вистачає», - сказав Єльцин, поплескуючи себе по животу. «Це все одно що втратити старих друзів», - відповів Клінтон. «Ви прекрасно виглядаєте», - зазначив він. «Я вважаю за краще, щоб мені про це казали жінки», - сказав Єльцин.

У березні 1999 року Клінтон поінформував Єльцина про те, що США і Європа вирішили почати бомбардування в Сербії. Єльцин заявив, що це «дуже сумно», і їхні стосунки більше ніколи не будуть колишніми. «Але обидва продовжували спілкуватися, і в наступному році Єльцин розповів Клінтону про людину, яку він вважав сильною і дружньою», - пише видання.

«Незабаром, в найближчі кілька днів, ви зустрінетеся з паном Путіним. Я б хотів вам про нього розповісти, на цей раз коротко, щоб ви знали, що це за людина. Я довго думав про те, хто може стати наступним президентом Росії у 2000 році. На жаль, цього разу я не зміг знайти кандидата. Нарешті, я натрапив на нього, Путіна, і я вивчив його біографію, його інтереси, зв'язки і так далі. Я з'ясував, що він людина ґрунтовна, він в курсі різних питань зі сфери його компетенції. У той же час він сильний і дуже дружній. З легкістю може встановити хороші відносини і контакти зі своїми партнерами. Я впевнений, ви знайдете в його особі висококваліфікованого партнера. Я глибоко переконаний у тому, що його підтримають як кандидата в 2000-у році. Ми працюємо над цим відповідним чином», - казав Єльцин.