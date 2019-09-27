Воздвиження Хреста Господнього: традиції та заборони одного з найбільших свят



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У свято Воздвиження православні шанують головний символ християнства - хрест, на якому був розп'ятий Ісус

Воздвиження Хреста Господнього православні відзначають 27 вересня (14 вересня за старим стилем). Це велике церковне свято, яке відноситься до особливих дванадесятих, має один день передпразництва і ще сім - попразництва.

Повна назва свята - Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього, а в народі його називають Здвиження або Здвиг.

Історія свята Воздвиження Хреста Господнього

Вперше свято стали відзначати в IV столітті після освячення храму Воскресіння Господнього, спорудженого святим Костянтином Великим на Голгофі в Єрусалимі. 14 вересня (старий стиль) 335 року відбулося врочисте воздвиження віднайденого Хреста Господнього, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

Хрест виявила мати імператора Костянтина Великого Гелена, коли приїхала в Палестину. При розкопках знайшли печеру Гробу Господнього, а біля неї - три хрести. Коло одного з них, згідно з легендами, зцілилася від хвороб одна жінка, а померлий чоловік воскрес після дотику до хреста. Після цього і був визначений той самий Хрест, на якому розіп'яли Спасителя.

В VII столітті перський цар Хосров II розбив грецьке військо і розграбував Єрусалим, а Хрест Ісуса Христа відвіз до Персії. Там святиня знаходилася 14 років - Хрест повернув назад імператор Іраклій I. Як свідчать перекази, перед воротами в місто близько Голгофи йому з'явився Янгол та перегородив шлях, і зайти в Єрусалим вдалося тільки знявши з себе корону та надівши простий одяг.

В Православній церкві України зазначили, що в дні Воздвиження Хреста Господнього поєдналися дві події: розп'яття Ісуса Христа і його воскресіння. Це - свідчення того, що після земних страждань у боротьбі проти зла і гріха приходить очищення, прощення, слава воскресіння і велич Божої милості.

У церквах і храмах священики під час богослужінь на Воздвиження піднімають хрест високо над собою, щоб всі парафіяни його бачили.

Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього

Вважається, що в цей день обов'язково потрібно відвідати церкву і прочитати молитви Животворящий Хрест Господній і Символ віри.

Наші пращури вважали, що напередодні цього свята нечиста сила намагається нашкодити людям якомога більше. Від зла і біди захищалися молитвами і оберегами. Також дотримувалися ряду важливих правил, щоб уберегтися від злих духів та їх підступів.

Вірили, що в цей день не можна заходити в ліс, де на безтурботних порушників міг чекати лісовик.

Також в народі побутувала традиція залишати вдома недоторканим якесь блюдо - за допомогою цього частування задобрювали домовика, щоб він наглядав за вогнищем, допомагав по господарству та берег житло. Крім того, його просили відганяти біди і зло від маленьких дітей в сім'ї.

До речі, мати кота в хаті в це свято вважалося доброю прикметою і обіцяло достаток всім домочадцям - таким чином тварини переймали на себе деякі «функції« домовика.

У той же час вважалося поганою ознакою побачити змію 27 вересня на свято - гад уособлював нечисть і зустріч обіцяла велику біду.

Заборони на Воздвиження

27 вересня нових справ не починають, щоб потім у збитках не жити.

Заборонено вживати в їжу продукти тваринного походження.

Бажано не влаштовувати гучних застіль і бурхливих розваг.

У цей день ховаються в нори змії, вужі та ящірки, тому заборонялося в ліс ходити – щоб змія не затягла в свою яму.

Не рекомендується позичати гроші, щоб не зазнати збитків.

Заборонено працювати на землі, інакше на майбутній рік урожай не достигне.

На Воздвиження не можна порушувати піст, і господині накривали стіл «скромними» стравами без м'ясного.

Пращури вірили, що погані думки в цей день можуть принести хвороби і відігнати удачу - заборонялося сперечатися і сваритися на свято.

Також на Воздвиження вважали гріхом відмовити комусь, хто потребує допомоги, було прийнято давати милостиню та пригощати жебраків їжею. Вірили, що доброта обов'язково повернеться до вас із потроєною щедрістю.

Прикмети на 27 вересня