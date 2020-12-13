Впродовж неділі окупанти на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню

Інформація про дії бойовиків на Донбасі передана до ОБСЄ

Від початку доби у неділю на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у Facebook.

Українські військові зафіксували п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ впродовж неділі, 13 грудня. Зокрема, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку. Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти українських військових автоматичні станкові гранатомети.

Як повідомляють у штабі ОСС, «провокаційні дії окупанта не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали». Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає, додають у штабі.

Українська сторона повідомляє, що про порушення режиму припинення вогню проінформовані представники ОБСЄ. Окрім цього, повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже три гектари території та передано на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.